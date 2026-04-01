Atelier Floral Fontenay-le-Marmion
Atelier Floral Fontenay-le-Marmion mercredi 29 avril 2026.
Fontenay-le-Marmion
Atelier Floral
2 Rue de la République Fontenay-le-Marmion Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-29 18:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-29
Ateliers Floral Fontenay-Le-Marmion
Atelier Floral au magasin de Fontenay-Le-Marmion à 18h30 animé par une fleuriste professionnelle .
2 Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 26 82 47
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English : Atelier Floral
Floral Workshops Fontenay-Le-Marmion
L’événement Atelier Floral Fontenay-le-Marmion a été mis à jour le 2026-04-24 par Orne Odon Tourisme
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