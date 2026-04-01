Fontenay-le-Marmion

Atelier Floral

2 Rue de la République Fontenay-le-Marmion Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-29 18:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-29

Ateliers Floral Fontenay-Le-Marmion

Atelier Floral au magasin de Fontenay-Le-Marmion à 18h30 animé par une fleuriste professionnelle .

2 Rue de la République Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 26 82 47

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English : Atelier Floral

Floral Workshops Fontenay-Le-Marmion

L’événement Atelier Floral Fontenay-le-Marmion a été mis à jour le 2026-04-24 par Orne Odon Tourisme