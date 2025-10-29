ATELIER FLORAL Brasserie Guibs Mayenne
venir participer au premier atelier chez GUIBS !
Mercredi 29 octobre de 17h à 19h Atelier Floral avec l’atelier papillon
Fabrication de couronne de fleurs mexicaine
Tout public 30 € + une boisson offerte
Inscription au 06.58.28.17.70 .
Brasserie Guibs 139 Impasse Thomas A Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
come and join us for the first workshop at GUIBS!
German :
kommen und am ersten Workshop bei GUIBS teilnehmen!
Italiano :
venite a partecipare al primo workshop del GUIBS!
Espanol :
¡Venga y participe en el primer taller de GUIBS!
