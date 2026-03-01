Atelier Floral

8 Place Saint Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Atelier floral sur le thème de Pâques

Le printemps approche… et avec lui les fleurs ! Vous réaliserez votre propre composition florale et repartirez avec pour décorer votre intérieur. Laissez parler votre créativité tout en profitant des conseils d’une professionnelle.

Réservation en boutique

Atelier floral sur le thème de Pâques

Le printemps approche… et avec lui les fleurs ! Vous réaliserez votre propre composition florale et repartirez avec pour décorer votre intérieur. Laissez parler votre créativité tout en profitant des conseils d’une professionnelle.

Réservation en boutique Autour du Jardin à Nogent-le-Rotrou

Places limitées .

8 Place Saint Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 80 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Easter floral workshop

Spring is on its way? and with it the flowers! Create your own flower arrangement and take it home to decorate your home. Let your creativity run riot with the advice of a professional.

Reservations in store

L’événement Atelier Floral Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-18 par OTs DU PERCHE