Atelier Floral Nogent-le-Rotrou
Atelier Floral Nogent-le-Rotrou dimanche 29 mars 2026.
Atelier Floral
8 Place Saint Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Atelier floral sur le thème de Pâques
Le printemps approche… et avec lui les fleurs ! Vous réaliserez votre propre composition florale et repartirez avec pour décorer votre intérieur. Laissez parler votre créativité tout en profitant des conseils d’une professionnelle.
Réservation en boutique
Atelier floral sur le thème de Pâques
Le printemps approche… et avec lui les fleurs ! Vous réaliserez votre propre composition florale et repartirez avec pour décorer votre intérieur. Laissez parler votre créativité tout en profitant des conseils d’une professionnelle.
Réservation en boutique Autour du Jardin à Nogent-le-Rotrou
Places limitées .
8 Place Saint Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 80 61
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English :
Easter floral workshop
Spring is on its way? and with it the flowers! Create your own flower arrangement and take it home to decorate your home. Let your creativity run riot with the advice of a professional.
Reservations in store
L’événement Atelier Floral Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-18 par OTs DU PERCHE