Atelier floral L’Art et la Manière Plaisance

Atelier floral

L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance Gers

Vous êtes créatives ou pas du tout? Ces ateliers sont fait pour vous ! L’Art et la Manière vous guide pour réaliser une composition qui vous ressemble.

Thème du jour création florale en vase avec fleurs et agrumes

Ça se passe à la boutique, vous pouvez venir seule ou à plusieurs, avec votre maman, votre sœur, une copine, vos enfants… (max 6 places disponibles par ateliers).

L’atelier dure environ 1h

Possibilité de faire un duo avec un enfant, (minimum 4 ans)

Vous venez uniquement avec votre plus beau sourire ! L’Art et la Manière vous fournit les fleurs, le contenant, la décoration et le matériel.

Et le meilleur… vous repartez avec votre création!

Atelier animé par Cindy et Lise

Réservation obligatoire

L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 58 89 97 59 lartetlamaniere32@orange.fr

English :

Are you creative or not at all? These workshops are for you! L’Art et la Manière guides you to create a composition that reflects your personality.

Today’s theme: floral creation in a vase with flowers and citrus fruit

You can come alone or in groups, with your mom, your sister, a friend, your children… (max 6 places available per workshop).

The workshop lasts about 1 hour

Possibility of doing a duet with a child (minimum 4 years old)

Just bring your best smile! L’Art et la Manière provides the flowers, container, decoration and materials.

And the best part? you get to leave with your own creation!

Workshop led by Cindy and Lise

Reservations required

German :

Sind Sie kreativ oder gar nicht? Dann sind diese Workshops genau das Richtige für Sie! L’Art et la Manière leitet Sie an, eine Komposition zu erstellen, die Ihren Vorstellungen entspricht.

Thema des Tages: Blumen in einer Vase mit Blumen und Zitrusfrüchten

Sie können allein oder zu mehreren kommen, mit Ihrer Mutter, Ihrer Schwester, einer Freundin, Ihren Kindern… (max. 6 verfügbare Plätze pro Workshop).

Der Workshop dauert etwa 1 Stunde

Es besteht die Möglichkeit, ein Duo mit einem Kind zu machen (mindestens 4 Jahre alt)

Sie kommen nur mit Ihrem schönsten Lächeln! L’Art et la Manière stellt Ihnen die Blumen, den Behälter, die Dekoration und das Material zur Verfügung.

Und das Beste: Sie gehen mit Ihrer Kreation nach Hause!

Workshop geleitet von Cindy und Lise

Reservierung erforderlich

Italiano :

Siete creativi o non lo siete affatto? Questi workshop sono per voi! L’Art et la Manière vi guiderà nella creazione di una composizione che rispecchi la vostra personalità.

Tema di oggi: creazione floreale in vaso con fiori e agrumi

Potete venire da soli o in compagnia, con la mamma, la sorella, un’amica, i figli… (max 6 posti disponibili per laboratorio).

Il laboratorio dura circa 1 ora

Possibilità di duettare con un bambino (minimo 4 anni)

Porta con te il tuo sorriso migliore! L’Art et la Manière fornisce i fiori, il contenitore, la decorazione e i materiali.

E la parte migliore è che potrete portare a casa la vostra creazione!

Laboratorio condotto da Cindy e Lise

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

¿Eres creativo o no lo eres en absoluto? ¡Estos talleres son para ti! L’Art et la Manière le guiará para crear una composición a su medida.

Tema de hoy: creación floral en un jarrón con flores y cítricos

Puedes venir solo o con amigos, con tu madre, tu hermana, un amigo, tus hijos… (máximo 6 plazas disponibles por taller).

El taller dura aproximadamente 1 hora

Posibilidad de hacer un dúo con un niño (mínimo 4 años)

¡Sólo tienes que traer tu mejor sonrisa! L’Art et la Manière pone las flores, el recipiente, la decoración y los materiales.

¿Y lo mejor? ¡te llevas tu creación a casa!

Taller dirigido por Cindy y Lise

Reserva previa

