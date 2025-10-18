Atelier floral L’Art et la Manière Plaisance

Atelier floral L’Art et la Manière Plaisance samedi 18 octobre 2025.

Atelier floral

L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance Gers

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Vous êtes créatives ou pas du tout? Ces ateliers sont fait pour vous ! L’Art et la Manière vous guide pour réaliser une composition qui vous ressemble.

Thème du jour Lettres en fleurs séchées

Ça se passe à la boutique, vous pouvez venir seule ou à plusieurs, avec votre maman, votre sœur, une copine, (max 6 places disponibles par ateliers).

L’atelier dure environ 1h

Vous venez uniquement avec votre plus beau sourire ! L’Art et la Manière vous fournit les fleurs, le contenant, la décoration et le matériel.

Et le meilleur… vous repartez avec votre création!

Atelier animé par Cindy et Lise

Réservation obligatoire

.

L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 58 89 97 59 lartetlamaniere32@orange.fr

English :

Are you creative or not at all? These workshops are for you! L’Art et la Manière guides you to create a composition that reflects your personality.

Today’s theme Letters in dried flowers

You can come alone or in groups, with your mom, your sister, a friend, (max 6 places available per workshop).

The workshop lasts about 1 hour

Just bring your best smile! L’Art et la Manière provides the flowers, container, decoration and materials.

And the best part? you get to leave with your own creation!

Workshop led by Cindy and Lise

Reservations required

German :

Sind Sie kreativ oder gar nicht? Dann sind diese Workshops genau das Richtige für Sie! L’Art et la Manière leitet Sie an, eine Komposition zu erstellen, die Ihren Vorstellungen entspricht.

Thema des Tages Buchstaben aus getrockneten Blumen

Sie können allein oder zu mehreren kommen, mit Ihrer Mutter, Ihrer Schwester oder einer Freundin (max. 6 Plätze pro Workshop).

Der Workshop dauert etwa 1 Stunde

Sie kommen nur mit Ihrem schönsten Lächeln! L’Art et la Manière stellt Ihnen die Blumen, den Behälter, die Dekoration und das Material zur Verfügung.

Und das Beste: Sie gehen mit Ihrer Kreation nach Hause!

Workshop geleitet von Cindy und Lise

Reservierung erforderlich

Italiano :

Siete creativi o non lo siete affatto? Questi workshop sono per voi! L’Art et la Manière vi guiderà nella creazione di una composizione che rispecchi la vostra personalità.

Tema di oggi Lettere in fiori secchi

Potete venire da sole o in gruppo, con la mamma, la sorella o un’amica (massimo 6 posti disponibili per laboratorio).

Il laboratorio dura circa 1 ora

Portate con voi il vostro sorriso migliore! L’Art et la Manière fornisce i fiori, il contenitore, la decorazione e i materiali.

E la parte migliore è che potrete portare a casa la vostra creazione!

Condotto da Cindy e Lise

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

¿Eres creativo o no lo eres en absoluto? ¡Estos talleres son para ti! L’Art et la Manière le guiará para crear una composición que refleje su personalidad.

Tema de hoy Letras en flores secas

Puedes venir solo o en grupo, con tu madre, tu hermana o un amigo (máximo 6 plazas disponibles por taller).

El taller dura aproximadamente 1 hora

¡Sólo tienes que traer tu mejor sonrisa! L’Art et la Manière pone las flores, el recipiente, la decoración y los materiales.

Y lo mejor de todo es que podrás llevarte tu creación a casa

Impartido por Cindy y Lise

Reserva obligatoria

L’événement Atelier floral Plaisance a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65