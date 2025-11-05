Atelier floral L’Art et la Manière Plaisance

Atelier floral L’Art et la Manière Plaisance mercredi 5 novembre 2025.

Atelier floral

L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance Gers

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Vous êtes créatives ou pas du tout? Ces ateliers sont fait pour vous ! L’Art et la Manière vous guide pour réaliser une composition qui vous ressemble.

Thème du jour atelier fleurs d’orchidées

Ça se passe à la boutique, possibilité de le réaliser en duo adulte-enfant (4 ans minimum)

L’atelier dure environ 1h

Vous venez uniquement avec votre plus beau sourire ! L’Art et la Manière vous fournit les fleurs, le contenant, la décoration et le matériel.

Et le meilleur… vous repartez avec votre création!

Atelier animé par Cindy et Lise

Réservation obligatoire

.

L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 58 89 97 59 lartetlamaniere32@orange.fr

English :

Are you creative or not at all? These workshops are for you! L’Art et la Manière guides you to create a composition that reflects your personality.

Today’s theme: orchid flower workshop

Takes place at the boutique, and can be done as an adult-child duo (minimum age 4)

The workshop lasts about 1 hour

Just bring your best smile! L’Art et la Manière provides the flowers, container, decoration and materials.

And the best part? you get to leave with your own creation!

Workshop led by Cindy and Lise

Reservations required

German :

Sind Sie kreativ oder gar nicht? Dann sind diese Workshops genau das Richtige für Sie! L’Art et la Manière leitet Sie an, eine Komposition zu erstellen, die Ihren Vorstellungen entspricht.

Thema des Tages: Orchideenblüten-Workshop

Der Workshop findet in der Boutique statt und kann auch als Duo für Erwachsene und Kinder (mindestens 4 Jahre) durchgeführt werden

Der Workshop dauert etwa 1 Stunde

Sie kommen nur mit Ihrem schönsten Lächeln! L’Art et la Manière stellt Ihnen die Blumen, den Behälter, die Dekoration und das Material zur Verfügung.

Und das Beste: Sie gehen mit Ihrer Kreation nach Hause!

Workshop geleitet von Cindy und Lise

Reservierung erforderlich

Italiano :

Siete creativi o non lo siete affatto? Questi workshop sono per voi! L’Art et la Manière vi guiderà nella creazione di una composizione che rispecchi la vostra personalità.

Tema di oggi: laboratorio di fiori di orchidea

Si svolge presso la boutique e può essere svolto da un adulto e da un bambino (età minima 4 anni)

Il laboratorio dura circa 1 ora

Portate con voi il vostro sorriso migliore! L’Art et la Manière fornisce i fiori, il contenitore, le decorazioni e i materiali.

E la parte migliore è che potrete portare a casa la vostra creazione!

Condotto da Cindy e Lise

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

¿Eres creativo o no lo eres en absoluto? ¡Estos talleres son para ti! L’Art et la Manière le guiará para crear una composición a su medida.

Tema de hoy: taller de flores de orquídea

Tiene lugar en la boutique, y pueden realizarlo un adulto y un niño (edad mínima 4 años)

El taller dura aproximadamente 1 hora

¡Sólo tienes que traer tu mejor sonrisa! L’Art et la Manière pone las flores, el recipiente, la decoración y los materiales.

Y lo mejor de todo: ¡podrás llevarte tu creación a casa!

Impartido por Cindy y Lise

Reserva obligatoria

L’événement Atelier floral Plaisance a été mis à jour le 2025-09-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65