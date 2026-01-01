Atelier floral L’Art et la Manière Plaisance

Atelier floral

L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance Gers

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 14:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Vous êtes créatifs ou pas du tout ? Ces ateliers sont fait pour vous !

L’Art et la Manière vous guide pour réaliser une composition qui vous ressemble.

Thème du jour livre en fleurs séchées.

Ça se passe à la boutique, vous pouvez venir seule ou à plusieurs, avec votre maman, votre sœur, une copine, (max 6 places disponibles par ateliers).

Possibilité de faire l’atelier en duo adulte/enfant (de 4 ans minimum).

L’atelier dure environ 1h

Vous venez uniquement avec votre plus beau sourire ! L’Art et la Manière vous fournit les fleurs, le contenant, la décoration et le matériel.

Et le meilleur… vous repartez avec votre création!

Atelier animé par Cindy et Lise

Réservation obligatoire.

L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 58 89 97 59 lartetlamaniere32@orange.fr

English :

Are you creative or not at all? These workshops are for you!

L’Art et la Manière guides you to create a composition that reflects your personality.

Today’s theme: a book of dried flowers.

You can come alone or in a group, with your mom, your sister, a friend, (max 6 places available per workshop).

Adult/child duo workshops are also available (minimum age 4).

The workshop lasts about 1 hour

Just bring your best smile! L’Art et la Manière provides the flowers, container, decoration and materials.

And the best part? you get to leave with your own creation!

Workshop led by Cindy and Lise

Reservations required.

