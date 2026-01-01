Atelier floral L’Art et la Manière Plaisance
Atelier floral L’Art et la Manière Plaisance lundi 19 janvier 2026.
Atelier floral
L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance Gers
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19 14:30:00
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-19
Vous êtes créatives ou pas du tout? Ces ateliers sont fait pour vous !
L’Art et la Manière vous guide pour réaliser une composition qui vous ressemble.
Thème du jour Jardin Zen.
Ça se passe à la boutique, vous pouvez venir seule ou à plusieurs, avec votre maman, votre sœur, une copine, (max 6 places disponibles par ateliers).
Possibilité de faire l’atelier en duo adulte/enfnat (4 ans minimum).
L’atelier dure environ 1h
Vous venez uniquement avec votre plus beau sourire ! L’Art et la Manière vous fournit les fleurs, le contenant, la décoration et le matériel.
Et le meilleur… vous repartez avec votre création!
Atelier animé par Cindy et Lise
Réservation obligatoire.
L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 58 89 97 59 lartetlamaniere32@orange.fr
English :
Are you creative or not at all? These workshops are for you!
L’Art et la Manière guides you to create a composition that reflects your personality.
Today’s theme Zen garden.
You can come alone or in a group, with your mom, your sister, a friend, (max 6 places available per workshop).
The workshop is also available as a duo for adults and children (minimum age 4).
The workshop lasts about 1 hour
Just bring your best smile! L’Art et la Manière provides the flowers, container, decoration and materials.
And the best part? you get to leave with your own creation!
Workshop led by Cindy and Lise
Reservations required.
L’événement Atelier floral Plaisance a été mis à jour le 2026-01-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65