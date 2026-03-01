Atelier floral L’Art et la Manière Plaisance
Atelier floral L’Art et la Manière Plaisance lundi 30 mars 2026.
Atelier floral
L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance Gers
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 14:30:00
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Vous êtes créatives ou pas du tout? Ces ateliers sont fait pour vous ! L’Art et la Manière vous guide pour réaliser une composition qui vous ressemble.
Thème du jour Pâques
Ça se passe à la boutique, vous pouvez venir seule ou à plusieurs, avec votre maman, votre sœur, une copine, vos enfants… (max 6 places disponibles par ateliers).
L’atelier dure environ 1h
Possibilité de faire un duo avec un enfant, (minimum 4 ans)
Vous venez uniquement avec votre plus beau sourire ! L’Art et la Manière vous fournit les fleurs, le contenant, la décoration et le matériel.
Et le meilleur… vous repartez avec votre création!
Atelier animé par Cindy et Lise
Réservation obligatoire
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L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 58 89 97 59 lartetlamaniere32@orange.fr
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English :
Are you creative or not at all? These workshops are for you! L’Art et la Manière guides you to create a composition that reflects your personality.
Today’s theme Easter
You can come alone or with friends, with your mom, your sister, a friend, your children… (max 6 places available per workshop).
The workshop lasts about 1 hour
Possibility of doing a duet with a child (minimum 4 years old)
Just bring your best smile! L’Art et la Manière provides the flowers, container, decoration and materials.
And the best part? you get to leave with your own creation!
Workshop led by Cindy and Lise
Reservations required
L’événement Atelier floral Plaisance a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65