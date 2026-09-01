Atelier floral L’Art et la Manière Plaisance

Informations pratiques

Plaisance

Atelier floral

L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Vous êtes créatives ou pas du tout? Ces ateliers sont fait pour vous ! L’Art et la Manière vous guide pour réaliser une composition qui vous ressemble.

Thème du jour : création florale

Ça se passe à la boutique, vous pouvez venir seule ou à plusieurs, avec votre maman, votre sœur, une copine, vos enfants… (max 6 places disponibles par ateliers).

L’atelier dure environ 1h

Vous venez uniquement avec votre plus beau sourire ! L’Art et la Manière vous fournit les fleurs, le contenant, la décoration et le matériel.

Et le meilleur… vous repartez avec votre création!

Atelier animé par Cindy et Lise

Réservation obligatoire.

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L’Art et la Manière 32 rue adour Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 58 89 97 59 lartetlamaniere32@orange.fr

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English :

Are you creative—or not at all? These workshops are for you! L’Art et la Manière will guide you in creating a composition that reflects your personality.

Today’s theme: floral design

It takes place at the shop—you can come alone or with others, such as your mom, sister, a friend, or your kids… (max 6 spots available per workshop).

The workshop lasts about 1 hour.

All you need to bring is your biggest smile! L’Art et la Manière provides the flowers, the vase, the decorations, and the supplies.

And the best part? You get to take your creation home with you!

Workshop led by Cindy and Lise

Reservations required.

L’événement Atelier floral Plaisance a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65