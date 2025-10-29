Atelier floral La maison des arts et des fleurs Saint-Magne
Atelier floral
La maison des arts et des fleurs 1 Route de Louchats Saint-Magne Gironde
Envie d’une déco de Noël unique ?
Muriel Daus, fleuriste à Saint-Magne, organise des ateliers floraux pour vous guider pas à pas (couronnes, centres de table, compositions). Matériel fourni, vous repartez avec votre création.
Renseignements et inscriptions auprès de Muriel Daus 06 67 24 19 76 .
