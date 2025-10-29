Atelier floral La maison des arts et des fleurs Saint-Magne

Atelier floral La maison des arts et des fleurs Saint-Magne mercredi 29 octobre 2025.

Atelier floral

La maison des arts et des fleurs 1 Route de Louchats Saint-Magne Gironde

Envie d’une déco de Noël unique ?

Muriel Daus, fleuriste à Saint-Magne, organise des ateliers floraux pour vous guider pas à pas (couronnes, centres de table, compositions). Matériel fourni, vous repartez avec votre création.

Renseignements et inscriptions auprès de Muriel Daus 06 67 24 19 76 .

La maison des arts et des fleurs 1 Route de Louchats Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 24 19 76

