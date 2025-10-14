Atelier floral A Fleur de Sel Salins-les-Bains
Atelier floral A Fleur de Sel Salins-les-Bains mardi 25 novembre 2025.
Atelier floral
A Fleur de Sel 1B Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 17:30:00
fin : 2025-11-28 19:30:00
Date(s) :
2025-11-25 2025-11-27 2025-11-28 2025-12-16 2025-12-18 2025-12-19
Atelier ado/adulte
Envie de prendre un moment pour soi ?
Venez découvrir notre espace dédié aux ateliers.
Participez à nos ateliers floraux mensuels, adapté à vos disponibilités !
Créez vos propres compositions, seul ou en groupe et laissez parler votre créativité.
Venez réaliser un plateau d’automne lors d’une session en octobre, une couronne de Noël en novembre et un centre de table de Noël en décembre.
Sur réservation .
A Fleur de Sel 1B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 97 afleurdesel39@orange.fr
