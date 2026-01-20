Atelier floral A Fleur de Sel Salins-les-Bains
A Fleur de Sel 1B Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Début : 2026-02-05 14:30:00
fin : 2026-02-05 16:30:00
2026-02-05 2026-02-07 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-03-27
Atelier ado/adulte
Envie de prendre un moment pour soi ?
Participez aux ateliers floraux mensuels de la boutique A fleur de sel, adapté à vos disponibilités !
Créez vos propres compositions, seul ou en groupe et laissez parler votre créativité, avec l’aide de Pascale, fleuriste passionnée.
Au programme ce printemps
– Coupe de bulbes + plante grasse sur galets jeudi 5 février de 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30 ou samedi 7 février de 10h à 12h
– Cercle en fleurs séchées jeudi 26 février de 14h30 à 16h30
– Cadre végétale jeudi 5 mars de 14h30 à 16h30
– Composition fleurs fraiches jeudi 12 mars de 14h30 à 16h30
– Cercle en fleurs séchées jeudi 19 mars de 14h30 à 16h30
– Pâques couronne fleurie en œufs jeudi 26 mars de 9h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30 ou vendredi 27 mars de 17h30 à 19h30.
Sur réservation. .
A Fleur de Sel 1B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 97 afleurdesel39@orange.fr
