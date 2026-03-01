Atelier floral sur le thème des contes Espace Charles VII Espaly-Saint-Marcel
Atelier floral sur le thème des contes Espace Charles VII Espaly-Saint-Marcel samedi 14 mars 2026.
Atelier floral sur le thème des contes
Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Envie d’une expérience créative ? Plongez dans l’univers élégant, poétique et fantaisiste en réalisant une composition florale avec la fleuriste créatrice Madame Defranoux.
.
Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 94 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a creative experience? Immerse yourself in the elegant, poetic and whimsical world of Madame Defranoux’s creative florist.
L’événement Atelier floral sur le thème des contes Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay