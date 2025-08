Atelier floral une pigne sur mon chemin Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Atelier floral une pigne sur mon chemin Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime mercredi 26 novembre 2025.

Atelier floral une pigne sur mon chemin

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Durant cet atelier, venez réaliser de belles guirlandes naturelles à partir de pignes glanées dans le golfe de Saint-Tropez.

.

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English : Atelier floral une pigne sur mon chemin

During this workshop, come and make beautiful natural garlands from pine trees gleaned from the Gulf of Saint-Tropez.



Would you like to take a little train of pine nuts on a Christmas trip?

Marie Oubradous invites you on a sensory journey through the textures, shapes and scents of umbrella pines, Aleppo pines, maritime pines, cedars and other local species. Choose your pine cones, learn to recognise them, weave them and work them as a florist would. Then personalise them with strings, beads and ribbons for a decoration that’s 100% your own!

Be warned, this train des pignes is likely to take you on an adventure full of surprises for a Christmas with the flavour of Provence…

German : Atelier floral une pigne sur mon chemin

In diesem Workshop können Sie aus Pinienkernen, die Sie im Golf von Saint-Tropez gesammelt haben, schöne natürliche Girlanden herstellen.

Italiano : Atelier floral une pigne sur mon chemin

Durante questo laboratorio, venite a creare bellissime ghirlande naturali con i pini raccolti nel Golfo di Saint-Tropez.



Vi piacerebbe portare un trenino di pinoli in viaggio per Natale?

Marie Oubradous vi invita a un viaggio sensoriale attraverso le consistenze, le forme e i profumi dei pini a ombrello, dei pini d’Aleppo, dei pini marittimi, dei cedri e di altre specie locali. Scegliete le vostre pigne, imparate a riconoscerle, intrecciarle e lavorarle come farebbe un fiorista. Poi personalizzatele con corde, perline e nastri per una decorazione tutta vostra!

Attenzione, questo treno delle pigne vi porterà in un’avventura piena di sorprese per un Natale dal sapore provenzale…

Espanol : Atelier floral une pigne sur mon chemin

Durante este taller, venga a confeccionar hermosas guirnaldas naturales con pinos recogidos en el golfo de Saint-Tropez.

L’événement Atelier floral une pigne sur mon chemin Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime