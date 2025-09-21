Atelier Flower Power par la Cie La Mince Affaire La Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq

Atelier Flower Power par la Cie La Mince Affaire Dimanche 21 septembre, 15h00, 18h00 La Ferme d'en Haut Nord

Gratuit

Pour fêter l’arrivée de l’automne, La Mince affaire vous propose un entresort participatif !

Pour travailler le plastique, Narcisse s’aide de son chalumeau et fait naître des formes végétales : courbes, lignes irrégulières et arabesques florales apparaissent au fur et à mesure de la manipulation du plastique au contact de la chaleur, en même temps qu’il vous sensibilise sur la réutilisation de vos déchets.

Gratuit, sans réservation, à partir de 6 ans

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France

Dimanche 21 septembre 2025 de 15h à 17h et de 18h à 19h, à la Ferme d'en Haut

Compagnie La Mince Affaire