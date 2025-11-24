Atelier flûte amérindienne Salle de musique Lanouaille

Atelier flûte amérindienne

Salle de musique 8 rue de plaisance Lanouaille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Apprentissage, tous niveaux, pratique, écoute.

Atelier animé par Muriel Philip.

Inscription au 06 38 70 57 62. Tarif 20€ par personne prêt de flûte inclus.

Apprentissage, tous niveaux, pratique, écoute.

Atelier animé par Muriel Philip.

Inscription au 06 38 70 57 62. Tarif 20€ par personne prêt de flûte inclus. .

Salle de musique 8 rue de plaisance Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 88 73 contact@lapucealoreille.fr

English : Atelier flûte amérindienne

Learning, all levels, practice, listening.

Workshop led by Muriel Philip.

Registration on 06 38 70 57 62. Price 20? per person flute loan included.

German : Atelier flûte amérindienne

Lernen, alle Niveaus, Praxis, Zuhören.

Workshop unter der Leitung von Muriel Philip.

Anmeldung unter 06 38 70 57 62. Preis 20? pro Person Flötenverleih inbegriffen.

Italiano :

Apprendimento, tutti i livelli, pratica, ascolto.

Laboratorio condotto da Muriel Philip.

Iscrizioni al numero 06 38 70 57 62. 20 a persona prestito del flauto incluso.

Espanol : Atelier flûte amérindienne

Aprendizaje, todos los niveles, práctica, escucha.

Taller dirigido por Muriel Philip.

Inscripciones en el 06 38 70 57 62. 20 por persona préstamo de flauta incluido.

L’événement Atelier flûte amérindienne Lanouaille a été mis à jour le 2025-11-21 par Isle-Auvézère