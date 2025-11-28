Atelier FME » Me Former Mode d’Emploi » Vendredi 28 novembre, 07h45 Agence DECAZEVILLE Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T07:45:00+01:00 – 2025-11-28T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-28T07:45:00+01:00 – 2025-11-28T11:00:00+01:00

Présentation des formations et des possibilités de financement

Lors de l’atelier « Formation Mode d’Emploi », vous pourrez exposer votre projet de formation en lien avec votre projet professionnel. France Travail et l’Unité Territoriale Aveyron-Decazeville vous présenteront les possibilités de formation et leur financement si il y en a.

Agence DECAZEVILLE 12300 Decazeville Decazeville 12300 Aveyron Occitania

