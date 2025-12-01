Atelier Foie Gras Dossenheim-sur-Zinsel

Atelier Foie Gras

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-16 14:30:00

fin : 2025-12-16 17:30:00

Date(s) :

2025-12-16 2025-12-19

Atelier avec Elisabeth Les mains dans la pâte Travail d’un lobe frais (éveinage, assaisonnement) pour réaliser une ballotine mi-cuite, une terrine longue conservation; foie gras poêlé avec ses accompagnements pour des idées d’entrées festives.

INFOS PRATIQUES :

L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum. Il sera reporté si le nombre de participants minimum de 8 n’est pas atteint.

Des ateliers personnalisés sur demande peuvent s’ajouter au calendrier à partir de 6 participants.

L’inscription ne sera valide qu’une fois le règlement effectué.

Un participant peut annuler sa participation jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier et sera remboursé.

Si l’annulation a lieu après le délai d’annulation, le paiement reste dû.

Fin des inscriptions 48h avant l’atelier afin de garantir la meilleure préparation du matériel et des matières.

Inscriptions et renseignements au Moulin, par téléphone 03.88.70.01.67 ou par email : moulin@burggraf-becker.fr .

4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 01 67 moulin@burggraf-becker.fr

English :

Workshop with Elisabeth Hands in the dough: Working with a fresh lobe (skinning, seasoning) to make a semi-cooked ballotine, a long-life terrine; pan-fried foie gras with its accompaniments for ideas for festive starters

German :

Atelier mit Elisabeth Die Hände im Teig: Verarbeitung eines frischen Lappens (Aufschneiden, Würzen) zur Herstellung einer halbgaren Ballotine, einer Terrine mit langer Haltbarkeit; gebratene Foie gras mit Beilagen für Ideen für festliche Vorspeisen

Italiano :

Laboratorio con Elisabeth Mani in pasta: lavorare con un lobo fresco (spellatura, stagionatura) per realizzare una ballotine semicotta, una terrina a lunga conservazione; foie gras in padella con i suoi accompagnamenti per idee di antipasti festivi

Espanol :

Taller con Elisabeth Las manos en la masa: Trabajar con un lomo fresco (despellejar, sazonar) para hacer una ballotine semicocida, una terrina de larga duración; foie gras a la sartén con sus acompañamientos para ideas de entrantes festivos

