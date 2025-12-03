ATELIER FOIE GRAS -MAISON JULLIAN Béziers

ATELIER FOIE GRAS -MAISON JULLIAN

1 Chemin de Halage du Port Neuf Béziers Hérault

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-17 2025-12-18

Atelier foie gras avec le chef Charles Teboul réalisez votre foie prêt à cuire et dégustez des vins assortis. 4 places max. Une expérience gourmande et festive !

Sous la houlette du chef Charles Teboul de Maison Jullian, venez vivre un atelier d’exception autour du foie gras.

Vous passerez derrière les fourneaux pour apprendre à confectionner un foie gras inratable, parfaitement adapté à vos goûts et à ceux de vos invités. La Maison Jullian fournit pour chacun un lob d’environ 500 g (8 à 10 parts). Vous repartirez avec votre foie gras prêt à cuire, fait maison, dont vous serez fier de partager la dégustation pendant les fêtes.

Pour sublimer l’expérience, une dégustation de vins sélectionnés vous accompagnera tout au long de l’atelier, afin de découvrir les meilleurs accords pour vos repas festifs.

Bonne humeur, convivialité et détente seront au rendez-vous dans la cuisine de la Maison Jullian !

4 participants maximum par session.

Sur réservation .

1 Chemin de Halage du Port Neuf Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 16 13 33 48

English :

Foie gras workshop with chef Charles Teboul: make your own ready-to-cook foie gras and taste matching wines. 4 places max. A gourmet and festive experience!

German :

Foie Gras-Workshop mit dem Küchenchef Charles Teboul: Stellen Sie Ihre Foie fertig zum Kochen her und probieren Sie dazu passende Weine. 4 Plätze max. Ein festliches Gourmet-Erlebnis!

Italiano :

Laboratorio di foie gras con lo chef Charles Teboul: preparate il vostro foie gras pronto da cuocere e degustate i vini in abbinamento. 4 persone al massimo. Un’esperienza gourmet e festosa!

Espanol :

Taller de foie gras con el chef Charles Teboul: elabore su propio foie gras listo para cocinar y deguste los vinos para maridarlo. 4 personas máximo. Una experiencia gastronómica y festiva

