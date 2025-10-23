Atelier Folioscope Mas Dossetto Salon-de-Provence
Atelier Folioscope Mas Dossetto Salon-de-Provence jeudi 23 octobre 2025.
Atelier Folioscope
Jeudi 23 octobre 2025 de 15h à 17h. Mas Dossetto Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Un atelier pour créer son FlipBook, un petit livret qui s’anime quand on le feuillette rapidement.Enfants
Jeudi 23 octobre
15h au Mas Dossetto
De 6 à 10 ans.
Inscriptions au 04 90 42 28 61 .
Mas Dossetto Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 28 61 bibliotheque@salon-de-provence.org
English :
A workshop to create your own FlipBook, a little booklet that comes to life when you flip through it.
German :
Ein Workshop zur Erstellung eines eigenen FlipBooks, eines kleinen Büchleins, das zum Leben erwacht, wenn man es schnell durchblättert.
Italiano :
Un workshop per creare il proprio FlipBook, un libretto che prende vita quando lo si sfoglia.
Espanol :
Un taller para crear tu propio FlipBook, un librito que cobra vida al hojearlo.
L’événement Atelier Folioscope Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Salon de Provence