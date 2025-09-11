Atelier FOLK CLUB Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Atelier FOLK CLUB

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

Apprenez des danses simples comme le cercle circassien, la chapelloise, le scottish, la valse, la polka, la bourrée, le rondeau, l’andro et bien d’autres…

Et découvrez les instruments de danse folklorique comme la vielle-à-roue, la cornemuse, le violon, la flûte et l’accordéon

Nous vous proposons de commencer la soirée par un atelier de danse pour apprendre quelques danses de base, puis de faire une pause pour vous rafraîchir, et de terminer la soirée par un mini-bal pour tester vos nouveaux pas de danse.

Ambiance assurée !! rejoignez-nous ! .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Atelier FOLK CLUB

Learn simple dances such as the cercle circassien, chapelloise, scottish, waltz, polka, bourrée, rondeau, andro and many more?

And discover folk dance instruments such as the hurdy-gurdy, bagpipes, fiddle, flute and accordion

German : Atelier FOLK CLUB

Lernen Sie einfache Tänze wie den Zirkuskreis, Chapelloise, Scottish, Walzer, Polka, Bourrée, Rondeau, Andro und viele andere..

Und lernen Sie die Instrumente des Volkstanzes wie Drehleier, Dudelsack, Geige, Flöte und Akkordeon kennen

Italiano :

Imparare danze semplici come il cercle circassien, la chapelloise, lo scottish, il valzer, la polka, la bourrée, il rondeau, l’andro e molte altre ancora?

E scoprite gli strumenti della danza popolare come la ghironda, la cornamusa, il violino, il flauto e la fisarmonica

Espanol : Atelier FOLK CLUB

Aprenda bailes sencillos como el cercle circassien, chapelloise, scottish, vals, polka, bourrée, rondeau, andro y muchos más?

Y descubra instrumentos de danza folclórica como la zanfona, la gaita, el violín, la flauta y el acordeón

