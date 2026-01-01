Atelier fond vert Cinéma La Bobine Quimperlé

Atelier fond vert

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Avec la projection du film Anaconda de Tom Gormican

Déroulé

14h30 Projection du film

16h30 Atelier au fond vert.

Découvrez les trucages au cinéma grâce au fond vert, un incontournable des effets spéciaux. Les participants expérimentent en direct en jouant les acteurs. L’occasion de se replonger dans l’univers du film et de faire face à des serpents !

A partir de 10 ans. .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 06 04 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier fond vert

L’événement Atelier fond vert Quimperlé a été mis à jour le 2025-12-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS