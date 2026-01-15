Atelier fondant parfumé Chez Tatie Granville
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2026-02-26 10:30:00
fin : 2026-02-26 12:00:00
2026-02-26
Durant cet atelier, nous fabriquerons et décorerons des fondants parfumés et nous testerons notre odorat ;-). Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
