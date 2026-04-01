Atelier fondant parfumé Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Atelier fondant parfumé

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 15:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Durant cet atelier, nous fabriquerons et décorerons des fondants parfumés et nous testerons notre odorat ;-).

Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e. .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier fondant parfumé

L’événement Atelier fondant parfumé Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer