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Atelier fondant parfumé Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Atelier fondant parfumé Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Atelier fondant parfumé Atelier pour enfants Chez Tatie Granville mardi 14 avril 2026.

Lieu : Atelier pour enfants Chez Tatie

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Atelier fondant parfumé

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 15:30:00

Date(s) :
2026-04-14

Durant cet atelier, nous fabriquerons et décorerons des fondants parfumés et nous testerons notre odorat ;-).

Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.
A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier fondant parfumé

L’événement Atelier fondant parfumé Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer