Atelier fondant parfumé Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Atelier fondant parfumé Atelier pour enfants Chez Tatie Granville mardi 21 avril 2026.
Atelier fondant parfumé
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:30:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Durant cet atelier, nous fabriquerons et décorerons des fondants parfumés et nous testerons notre odorat ;-).
Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.
A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e. .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Atelier fondant parfumé
L’événement Atelier fondant parfumé Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer