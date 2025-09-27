ATELIER / FORMATION AU COMPOSTAGE Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses

ATELIER / FORMATION AU COMPOSTAGE Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses samedi 27 septembre 2025.

ATELIER / FORMATION AU COMPOSTAGE

Salle des fêtes Blajoux Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 30 – 30 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le Syndicat Mixte Environnement Sud Lozère vous invite à participer à un atelier convivial et pratique autour du compostage. Lors de cette formation gratuite et accessible à tous, vous recevrez un composteur en bois Douglas de 200L, fabriqué localement en Lozère, d’une valeur de 100 €, pour une participation individuelle de seulement 30 €. Inscription 06 64 10 33 59 .

Le Syndicat Mixte Environnement Sud Lozère vous invite à participer à un atelier convivial et pratique autour du compostage.

Venez découvrir les bonnes pratiques pour réduire vos déchets et transformer vos restes alimentaires en compost de qualité !

Lors de cette formation gratuite et accessible à tous, vous recevrez un composteur en bois Douglas de 200L, fabriqué localement en Lozère, d’une valeur de 100 €, pour une participation individuelle de seulement 30 €.

Pourquoi participer ?

Apprendre à composter facilement à la maison.

Réduire ses déchets 1/3 de notre poubelle est compostable !

Contribuer à la préservation de l’environnement tout en valorisant ses biodéchets.

Inscription sur le site internet du Syndicat (rubrique Nos savoir-faire / compost et broyage ) ou par téléphone.

Contact Thibault Rouxel Guide composteur 06 64 10 33 59 | t.rouxel@environnementsudlozere.fr .

Salle des fêtes Blajoux Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 6 64 10 33 59 t.rouxel@environnementsudlozere.fr

English :

Syndicat Mixte Environnement Sud Lozère invites you to take part in a friendly, practical composting workshop. During this free training session open to all, you will receive a 200L Douglas wood composter, made locally in Lozère, worth ? 100, for an individual participation fee of only ? 30. Registration: 06 64 10 33 59 .

German :

Der Syndicat Mixte Environnement Sud Lozère lädt Sie zu einem geselligen und praktischen Workshop rund um das Thema Kompostierung ein. Während dieser kostenlosen und für alle zugänglichen Schulung erhalten Sie einen Komposter aus Douglasienholz mit einem Fassungsvermögen von 200L, der lokal in der Lozère hergestellt wird und einen Wert von 100 ? hat, für eine individuelle Teilnahmegebühr von nur 30 ? Anmeldung: 06 64 10 33 59 .

Italiano :

Il Syndicat Mixte Environnement Sud Lozère vi invita a partecipare a un laboratorio pratico e amichevole di compostaggio. Durante questo corso di formazione gratuito e aperto a tutti, riceverete una compostiera in legno di Douglas da 200 litri, prodotta localmente in Lozère, del valore di 100 euro, per una quota di partecipazione individuale di soli 30 euro. Iscrizione: 06 64 10 33 59 .

Espanol :

El Syndicat Mixte Environnement Sud Lozère le invita a participar en un taller de compostaje amistoso y práctico. Durante esta formación gratuita y abierta a todos, recibirá un compostador de madera Douglas de 200 litros, fabricado localmente en Lozère, valorado en 100 euros, por una cuota de participación individual de sólo 30 euros. Inscripción: 06 64 10 33 59 .

L’événement ATELIER / FORMATION AU COMPOSTAGE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2025-09-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes