Atelier Form’Bien-être Lugon-et-l’Île-du-Carnay

Atelier Form’Bien-être

Salle des associations rue Jule Ferry Lugon-et-l’Île-du-Carnay Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26

Ateliers de 7 séances d’1h30 réservés au personnes de plus de 55 ans conseils pour améliorer sa qualité de vie, bien-être physique et psychologique, respiration, postures, souplesse, gestion du stress, sommeil, convivialité et partages d’expériences .

Salle des associations rue Jule Ferry Lugon-et-l'Île-du-Carnay 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 99 79 36

English : Atelier Form’Bien-être

