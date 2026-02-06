Atelier form’équilibre Maison pour tous Barcus
Atelier form'équilibre Maison pour tous Barcus jeudi 26 février 2026.
Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
En partenariat avec l’Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires, Elkarbidea vous invite à Barcus.
Afin d’améliorer la condition physique et le renforcement musculaire, des exercices adaptés pour garder l’équilibre sont proposés, dans la convivialité et le partage d’expériences. Les séances concernent les personnes de plus de 55 ans. Inscription obligatoire. .
English : Atelier form'équilibre
