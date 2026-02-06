Atelier form’équilibre Maison pour tous Barcus

Atelier form’équilibre

Barcus Pyrénées-Atlantiques

2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

En partenariat avec l’Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires, Elkarbidea vous invite à Barcus.

Afin d’améliorer la condition physique et le renforcement musculaire, des exercices adaptés pour garder l’équilibre sont proposés, dans la convivialité et le partage d’expériences. Les séances concernent les personnes de plus de 55 ans. Inscription obligatoire. .

