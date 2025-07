ATELIER FOUILLES ARCHEOLOGIQUES MUSEE ARCHEOLOGIQUE Montmaurin

ATELIER FOUILLES ARCHEOLOGIQUES MUSEE ARCHEOLOGIQUE Montmaurin jeudi 17 juillet 2025.

ATELIER FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

MUSEE ARCHEOLOGIQUE Au village Montmaurin Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 15:50:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

À travers un atelier pratique, découvrez les enjeux de la fouille archéologique.

Un espace carroyé regorge de matériel archéologique les enfants sont amenés à tester les techniques de mise en lumière des objets mais aussi à réfléchir à leur traitement scientifique et rigoureux ensuite, à la hauteur des témoins historiques qu’ils incarnent.

Atelier pour enfants, âge minimum 7 ans accompagné obligatoirement d’un adulte

Sur réservation en ligne 5 .

MUSEE ARCHEOLOGIQUE Au village Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 39 94

English :

Discover the challenges of archaeological excavation through a hands-on workshop.

German :

Anhand eines praktischen Workshops erfahren Sie, worauf es bei einer archäologischen Ausgrabung ankommt.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio pratico per saperne di più sulle sfide degli scavi archeologici.

Espanol :

Participe en un taller práctico para conocer mejor los retos de las excavaciones arqueológicas.

L’événement ATELIER FOUILLES ARCHEOLOGIQUES Montmaurin a été mis à jour le 2025-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE