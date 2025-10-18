Atelier « Four à pain » Gizeux

Atelier « Four à pain » Gizeux samedi 18 octobre 2025.

Atelier « Four à pain »

Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Venez découvrir le monde du boulanger de Gizeux.

Bâti au XVIIIe siècle, le four à pain pouvait nourrir jusqu’à une centaine de personnes résidant dans cette grande demeure.

Venez découvrir le monde du boulanger de Gizeux.

Bâti au XVIIIe siècle, le four à pain pouvait nourrir jusqu’à une centaine de personnes résidant dans cette grande demeure.

De nouveau en activité de nos jours, le four à pain se réanime le temps d’une journée pour faire découvrir aux enfants les différentes étapes de sa fabrication.

Bien évidemment, une dégustation clôturera l’atelier où les enfants seront amenés à partager leur petit pain. 4.5 .

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

English : Atelier « Four à pain »

Discover the world of the Gizeux baker.

Built in the 18th century, the bread oven could feed up to a hundred people living in this large residence.

German :

Entdecken Sie die Welt des Bäckers von Gizeux.

Jahrhundert erbaut wurde, konnte der Brotofen bis zu 100 Personen ernähren, die in diesem großen Haus wohnten.

Italiano :

Venite a scoprire il mondo del fornaio di Gizeux.

Costruito nel XVIII secolo, il forno per il pane poteva sfamare fino a cento persone che vivevano in questa grande casa.

Espanol :

Venga a descubrir el mundo del panadero de Gizeux.

Construido en el siglo XVIII, el horno de pan podía alimentar hasta cien personas que vivían en esta casona.

L’événement Atelier « Four à pain » Gizeux a été mis à jour le 2025-06-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE