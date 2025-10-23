Atelier Four à pain

Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

4.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-04-01 2026-07-06 2026-10-17

Venez découvrir le monde du boulanger de Gizeux.

Bâti au XVIIIe siècle, le four à pain pouvait nourrir jusqu’à une centaine de personnes résidant dans cette grande demeure.

De nouveau en activité de nos jours, le four à pain se réanime le temps d’une journée pour faire découvrir aux enfants les différentes étapes de sa fabrication.

Bien évidemment, une dégustation clôturera l’atelier où les enfants seront amenés à partager leur petit pain. 4.5 .

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18 info@chateaudegizeux.com

English : Atelier Four à pain

Discover the world of the Gizeux baker.

Built in the 18th century, the bread oven could feed up to a hundred people living in this large residence.

