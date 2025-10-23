Atelier Four à pain Gizeux

Atelier Four à pain Gizeux mercredi 1 avril 2026.

Gizeux Indre-et-Loire

Venez découvrir le monde du boulanger de Gizeux.
Bâti au XVIIIe siècle, le four à pain pouvait nourrir jusqu’à une centaine de personnes résidant dans cette grande demeure.
De nouveau en activité de nos jours, le four à pain se réanime le temps d’une journée pour faire découvrir aux enfants les différentes étapes de sa fabrication.

Bien évidemment, une dégustation clôturera l’atelier où les enfants seront amenés à partager leur petit pain. 4.5  .

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 45 18  info@chateaudegizeux.com

English : Atelier Four à pain

Discover the world of the Gizeux baker.
Built in the 18th century, the bread oven could feed up to a hundred people living in this large residence.

