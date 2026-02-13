Atelier Four à pain Maison du Lieutenant Servoz
Atelier Four à pain Maison du Lieutenant Servoz vendredi 10 avril 2026.
Atelier Four à pain
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 13:30:00
fin : 2026-04-10 17:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Une après-midi autour du four à pain de la Maison du Lieutenant pour réaliser entièrement vos pains et une tarte briochée, le tout cuit au feu de bois.
.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An afternoon around the bread oven at the Lieutenant’s House to make your own bread and a brioche tart, all baked over a wood fire.
L’événement Atelier Four à pain Servoz a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc