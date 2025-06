Atelier fraiseuse numérique Espace socioculturel Le Ruban Vert Mareuil en Périgord 2 juillet 2025 14:00

Dordogne

Atelier fraiseuse numérique Espace socioculturel Le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-07-02 17:00:00

2025-07-02

Découvrez cet outil numérique qui permet de découper à volonté des objets en bois. Gratuit et ouvert à tous.

Espace socioculturel Le Ruban Vert 2 place André Marchaps

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70

English : Atelier fraiseuse numérique

Discover this digital tool that lets you cut wooden objects at will. Free and open to all.

German : Atelier fraiseuse numérique

Entdecken Sie dieses digitale Werkzeug, mit dem Sie nach Belieben Holzobjekte ausschneiden können. Kostenlos und offen für alle.

Italiano :

Scoprite questo strumento digitale che vi permette di ritagliare oggetti in legno a piacere. Gratuito e aperto a tutti.

Espanol : Atelier fraiseuse numérique

Descubra esta herramienta digital que le permite recortar objetos de madera a voluntad. Gratuito y abierto a todos.

