Atelier français Rue de la Roche Buffeyre Langeac
Atelier français
Rue de la Roche Buffeyre Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire
Début : 2025-12-03 11:00:00
fin : 2025-12-17 12:30:00
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24
Atelier de français avec Pascale. Venez apprendre à votre rythme et selon vos besoins tous les mercredis.
Rue de la Roche Buffeyre Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
French workshop with Pascale. Come and learn at your own pace every Wednesday.
