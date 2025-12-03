Atelier français Rue de la Roche Buffeyre Langeac

Atelier français

Rue de la Roche Buffeyre Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 11:00:00

fin : 2025-12-17 12:30:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24

Atelier de français avec Pascale. Venez apprendre à votre rythme et selon vos besoins tous les mercredis.

Rue de la Roche Buffeyre Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

French workshop with Pascale. Come and learn at your own pace every Wednesday.

L’événement Atelier français Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier