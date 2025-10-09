ATELIER FRANCE SERVICES PRÉVENIR LES ARNAQUES Meyrueis
Meyrueis Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Début : 2025-10-09 09:30:00
fin : 2025-10-09
Journée France Services avec des intervenants pour un atelier pour prévenir les arnaques numériques à tout âge. Intervention de la Gendarmerie.
Sur inscription.
Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 31 25 92 franceservicesmeyrueis@orange.fr
English :
France Services day with speakers for a workshop on preventing digital scams at all ages. Intervention by the Gendarmerie.
Registration required.
German :
France Services-Tag mit Referenten für einen Workshop zur Verhinderung von digitalen Betrügereien in jedem Alter. Intervention der Gendarmerie.
Auf Anmeldung.
Italiano :
Giornata dei servizi in Francia con relatori per un workshop sulla prevenzione delle truffe digitali a tutte le età. Intervento della Gendarmeria.
Registrazione obbligatoria.
Espanol :
Jornada de los Servicios de Francia con ponentes para un taller sobre la prevención de las estafas digitales a todas las edades. Intervención de la Gendarmería.
Inscripción obligatoria.
