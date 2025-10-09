ATELIER FRANCE SERVICES PRÉVENIR LES ARNAQUES Meyrueis

Meyrueis Lozère

Gratuit

Début : 2025-10-09 09:30:00

Journée France Services avec des intervenants pour un atelier pour prévenir les arnaques numériques à tout âge. Intervention de la Gendarmerie.

Sur inscription.

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 31 25 92 franceservicesmeyrueis@orange.fr

English :

France Services day with speakers for a workshop on preventing digital scams at all ages. Intervention by the Gendarmerie.

Registration required.

German :

France Services-Tag mit Referenten für einen Workshop zur Verhinderung von digitalen Betrügereien in jedem Alter. Intervention der Gendarmerie.

Auf Anmeldung.

Italiano :

Giornata dei servizi in Francia con relatori per un workshop sulla prevenzione delle truffe digitali a tutte le età. Intervento della Gendarmeria.

Registrazione obbligatoria.

Espanol :

Jornada de los Servicios de Francia con ponentes para un taller sobre la prevención de las estafas digitales a todas las edades. Intervención de la Gendarmería.

Inscripción obligatoria.

