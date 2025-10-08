ATELIER FRANCE SERVICES USAGE D’INTERNET Meyrueis
Meyrueis Lozère
Gratuit
Début : 2025-10-08 14:10:00
Journée France Services avec des intervenants pour un atelier sur l’usage d’internet créer son adresse mail, se connecter, envoyer un mail, répondre à un mail, etc. Sur inscription.
Journée France Services avec des intervenants pour un atelier sur l’usage d’internet créer son adresse mail, se connecter, envoyer un mail, répondre à un mail, etc.
Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 31 25 92 franceservicesmeyrueis@orange.fr
English :
France Services day with speakers for a workshop on using the Internet: creating an e-mail address, logging on, sending an e-mail, replying to an e-mail, etc. Registration required.
German :
France Services-Tag mit Referenten für einen Workshop über die Nutzung des Internets: eine E-Mail-Adresse einrichten, sich einloggen, eine E-Mail versenden, auf eine E-Mail antworten usw. Auf Anmeldung.
Italiano :
Giornata dei servizi in Francia con relatori per un workshop sull’uso di Internet: creazione di un indirizzo e-mail, accesso, invio di un’e-mail, risposta a un’e-mail, ecc. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Jornada de los Servicios de Francia con ponentes para un taller sobre el uso de Internet: crear una dirección de correo electrónico, conectarse, enviar un correo electrónico, responder a un correo electrónico, etc. Inscripción obligatoria.
