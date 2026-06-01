Atelier, Franciscan Museum Humac, Humac
Atelier, Franciscan Museum Humac, Humac dimanche 14 juin 2026.
Atelier Dimanche 14 juin, 11h00 Franciscan Museum Humac Canton de l’Herzégovine de l’Ouest
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00
Le programme commence par un guide expert à travers le musée, au cours duquel les visiteurs auront l’occasion de découvrir la riche histoire et les expositions intéressantes du musée. La visite est suivie d’un atelier « Petits Archéologues », destiné aux enfants, où ils exploreront le monde de l’archéologie à travers des activités ludiques et éducatives. Les enfants fouilleront des artefacts cachés, assembleront des objets trouvés et participeront à divers jeux anciens.ects, ainsi qu’à divers jeux anciens.
Franciscan Museum Humac Trg sv. Ante 1 Humac 88320 Humac Canton de l’Herzégovine de l’Ouest Fédération de Bosnie-et-Herzégovine https://muzejhumac.com/hr/
JEA
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