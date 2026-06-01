Atelier, Franciscan Museum Humac, Humac

Atelier Dimanche 14 juin, 11h00 Franciscan Museum Humac Canton de l’Herzégovine de l’Ouest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Le programme commence par un guide expert à travers le musée, au cours duquel les visiteurs auront l’occasion de découvrir la riche histoire et les expositions intéressantes du musée. La visite est suivie d’un atelier « Petits Archéologues », destiné aux enfants, où ils exploreront le monde de l’archéologie à travers des activités ludiques et éducatives. Les enfants fouilleront des artefacts cachés, assembleront des objets trouvés et participeront à divers jeux anciens.ects, ainsi qu’à divers jeux anciens.

Franciscan Museum Humac Trg sv. Ante 1 Humac 88320 Humac Canton de l’Herzégovine de l’Ouest Fédération de Bosnie-et-Herzégovine https://muzejhumac.com/hr/

JEA

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