Atelier frappe de monnaie, au musée gallo-romain Route du Château Claracq

Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques
Atelier numismatique initiation à la lecture et à l’analyse des pièces de monnaies romaines. A la fin de l’atelier, chaque enfant frappe sa propre pièce de monnaie et repart avec. Dès 6 ans ! Sur réservation. .
Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr
