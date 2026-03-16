Atelier FREQUENCE GRENOUILLE

place du village AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

découvrez un monde secret où grenouilles, crapauds, tritons et salamandres rythment le printemps de leurs chants et balades. Entre sorties nature au crépuscule, écoutes nocturnes, conférences passionnantes et ateliers participatifs, laissez-vous surprendre par ces petites créatures fascinantes et comprenez pourquoi leurs habitats fragiles méritent toute notre attention !

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place du village AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 52 34 aulon@cen-occitanie.org

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English :

discover a secret world where frogs, toads, newts and salamanders punctuate spring with their songs and strolls. With twilight nature outings, night-time listening sessions, fascinating lectures and participatory workshops, let yourself be surprised by these fascinating little creatures, and understand why their fragile habitats deserve our undivided attention!

L’événement Atelier FREQUENCE GRENOUILLE Aulon a été mis à jour le 2026-03-16 par Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65