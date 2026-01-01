Atelier fresque de la biodiversité à Beaune

12 Rue Céler Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 17:00:00

fin : 2026-01-20 20:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Cette animation vous permettra de comprendre de façon ludique et collaborative les mécanismes du vivant ainsi que les impacts de l’activité humaine sur la biodiversité. L’atelier Fresque de la biodiversité sera suivi d’un apéro de partage !

Animé par Mathilde Barré et Paola Krug (Pando transition).

RDV à 17 h dans les locaux de Pando transition au 12, rue Celer à Beaune. Fin de l’atelier prévu vers 20 h. Inscription via paola@pandotransition.com .

12 Rue Céler Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté paola@pandotransition.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier fresque de la biodiversité à Beaune

L’événement Atelier fresque de la biodiversité à Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-01-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)