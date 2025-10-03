Atelier Fresque de l’alimentation Fresque de l’alimentation – Salle de la Marquisette Vourey

Atelier Fresque de l’alimentation Vendredi 3 octobre, 18h00 Fresque de l’alimentation – Salle de la Marquisette Isère

Gratuit sur réservation (maximum de 8 participants)

La Fresque de l’Alimentation est un atelier ludique, pédagogique et collaboratif qui permet de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à notre alimentation.

Cet atelier vise à sensibiliser les participants et à les encourager à adopter des pratiques alimentaires plus durables.

Merci de vous inscrire sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/interlude-vourey/evenements/fresque-de-l-alimentation

Organisateurs : INTERLUDE CAFE ASSOCIATIF et animation par Léa MOLEY Cuisine créative

Fresque de l'alimentation – Salle de la Marquisette 60 Chemin du Bayard, 38210 VOUREY Vourey 38210 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Venez vous sensibiliser aux enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à notre alimentation