Atelier « Fresque de Land’art « , Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum), Toulouse

Atelier « Fresque de Land’art » 6 et 7 juin Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum) Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez partager un moment collectif pour composer une fresque éphémère végétale. À partir de feuillages donnés par les jardiniers, vous pourrez jouer avec les formes et les couleurs des végétaux pour créer des racines, des arabesques et des fenêtres sur le jardin.

L’œuvre se transforme au fil des passages, puis disparaît, laissant une trace du paysage partagé.

Enfant dès 6 ans

En accès libre

Accessible aux personnes en situation de handicap cognitif et psychique

Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum) Muséum de Toulouse, 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 82 52 59 70 http://jardin-botanique.ups-tlse.fr Agréé JBFPF (jardin botanique de France et des pays francophones), le jardin en spirale ethnobotanique de 5 000 mètres carrés permet une redécouverte de la vie des plantes adaptées aux milieux, une exploration des relations entre monde végétal et monde animal et des phénomènes démontrant l’unité du monde vivant. La collection botanique de 1 000 taxons incluant les plantes menacées de Midi-Pyrénées qui prend place sur une spirale ethnobotanique, subdivisée en plusieurs thèmes. Les collections en serre : forêt tropicale, plantes des milieux arides, carnivores, tropicales à usages médicinal, alimentaire ou industriel ; s’accompagnent de collections d’agrumes. Entrée par le jardin des Plantes, 35 allées Jules-Guesde (côté Muséum). Parking à proximité, animaux non admis.

Venez partager un moment collectif pour composer une fresque éphémère végétale. À partir de feuillages donnés par les jardiniers, vous pourrez jouer avec les formes et les couleurs des végétaux pour …

© Muséum de Toulouse