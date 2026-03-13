Atelier Fresque du Champagne ou Fresque du terroir Champenois Une Immersion Ludique & Sensorielle Champagne Joseph Desruets Hautvillers

Atelier Fresque du Champagne ou Fresque du terroir Champenois Une Immersion Ludique & Sensorielle

Champagne Joseph Desruets 85, rue de Bacchus Hautvillers Marne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Le Champagne Joseph Desruets, en partenariat avec Oenoco, vous propose une expérience unique pour découvrir l’envers du décor de nos vignobles le 22 avril prochain.Tout public

Le Champagne Joseph Desruets, en partenariat avec Oenoco, vous propose une expérience unique pour découvrir l’envers du décor de nos vignobles le 22 avril prochain.

De la réflexion… à la dégustation

Qu’est-ce que la Fresque du Champagne ? C’est un atelier collaboratif pour comprendre les secrets de la vigne et les défis de demain.

• L’expérience Si la météo est clémente, l’atelier se déroulera directement au cœur des vignes pour une déconnexion totale. En cas de pluie, nous nous abriterons dans le confort de notre domaine.

• La récompense Après l’effort, le réconfort ! Nous clôturerons ce moment par une dégustation de nos cuvées, les pieds dans l’herbe, face au paysage qui donne naissance à notre champagne.

Informations Pratiques

• Date 22 avril

• Horaires De 14h00 à 16h00

• Lieu Champagne Joseph Desruets, Hautvillers

• Tarif 35 € personne

• ⚠️ Condition L’atelier est maintenu à partir de 6 participants minimum.

• ⚠️ (Places très limitées Les places sont volontairement limitées afin de préserver un groupe intimiste, favoriser les échanges et préserver la convivialité. Pensez à réserver rapidement votre place.) À ajouter si vous le souhaitez.

Prêt à devenir incollable sur le terroir champenois ? Réservez vite, les places sont limitées pour préserver la convivialité de l’échange ! .

Champagne Joseph Desruets 85, rue de Bacchus Hautvillers 51160 Marne Grand Est commercial@champagnejd.fr

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English : Atelier Fresque du Champagne ou Fresque du terroir Champenois Une Immersion Ludique & Sensorielle

Champagne Joseph Desruets, in partnership with Oenoco, is offering a unique behind-the-scenes experience in our vineyards on April 22.

L’événement Atelier Fresque du Champagne ou Fresque du terroir Champenois Une Immersion Ludique & Sensorielle Hautvillers a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne