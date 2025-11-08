Atelier “Fresque du Climat” à Niort

Place Chanzy Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

L’événement, animé par l’équipe locale Fresque du Climat 79, vise à sensibiliser le public aux enjeux du changement climatique à travers un atelier collaboratif, ludique et scientifique.

Les participants, à partir de 15 ans, découvriront les mécanismes du climat en construisant un jeu de cartes basé sur les rapports du GIEC, avant d’aborder les émotions et les actions possibles.

Participation gratuite

Inscription obligatoire .

Place Chanzy Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 79@fresqueduclimat.org

English : Atelier “Fresque du Climat” à Niort

German : Atelier “Fresque du Climat” à Niort

Italiano :

Espanol : Atelier “Fresque du Climat” à Niort

L’événement Atelier “Fresque du Climat” à Niort Niort a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Niort Marais Poitevin