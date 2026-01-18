Atelier Fresque du Climat, comprendre pour agir Maison du Parc du Haut Jura Lajoux

Atelier Fresque du Climat, comprendre pour agir

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Début : 2026-02-22 09:30:00

fin : 2026-02-22 12:30:00

2026-02-22

Le dimanche 22 février de 9h30 à 12h30

Participez à un atelier collaboratif et ludique avec le champion d’ultra-Trail Xavier Thévenard pour découvrir les causes et les conséquences du changement climatique. À travers une approche visuelle et interactive, vous reconstituerez ensemble les liens de cause à effet qui façonnent notre planète.

Une expérience collective pour mieux comprendre les enjeux climatiques et réfléchir aux solutions et actions concrètes que chacun peut mettre en œuvre pour un futur plus durable.

Durée 3h

Age Adultes/adolescents .

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

