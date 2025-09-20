Atelier « Fresque du Climat » Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Gratuit

Un atelier ludique pour découvrir les enjeux climatiques d’aujourd’hui et passer à l’action ! Pour adultes et enfants à partir de 10 ans, accompagné d’un adulte. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

