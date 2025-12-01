Atelier Fresque du Climat Martigny-le-Comte
Atelier Fresque du Climat Martigny-le-Comte vendredi 12 décembre 2025.
Atelier Fresque du Climat
161 route de Saint-Bonnet-de-Joux Martigny-le-Comte Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Le SMi2B organise un atelier Fresque du Climat à Martigny-le-Comte le 12 décembre 2025 de 19h à 22h.
Cet atelier scientifique et coopératif vous permettra de mieux comprendre les causes et conséquences du changement climatique.
C’est un moment convivial qui se clôturera par un verre de l’amitié !
Inscription obligatoire via ce lien https://forms.gle/67YuTqu7VMgAX6zNA .
161 route de Saint-Bonnet-de-Joux Martigny-le-Comte 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 33 76 q.ryckebusch@bourbince.fr
English : Atelier Fresque du Climat
L’événement Atelier Fresque du Climat Martigny-le-Comte a été mis à jour le 2025-12-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II