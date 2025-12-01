Atelier Fresque du Climat Martigny-le-Comte

Atelier Fresque du Climat

161 route de Saint-Bonnet-de-Joux Martigny-le-Comte Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le SMi2B organise un atelier Fresque du Climat à Martigny-le-Comte le 12 décembre 2025 de 19h à 22h.

Cet atelier scientifique et coopératif vous permettra de mieux comprendre les causes et conséquences du changement climatique.

C’est un moment convivial qui se clôturera par un verre de l’amitié !

Inscription obligatoire via ce lien https://forms.gle/67YuTqu7VMgAX6zNA .

161 route de Saint-Bonnet-de-Joux Martigny-le-Comte 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 33 76 q.ryckebusch@bourbince.fr

