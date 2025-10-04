Atelier fresque du climat Médiathèque du Sablon Metz

Atelier fresque du climat Médiathèque du Sablon Metz samedi 4 octobre 2025.

Atelier fresque du climat

Médiathèque du Sablon 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Début : Samedi 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:30:00

2025-10-04

Cet atelier permet à chacun·e de comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux changements climatiques afin de se les approprier et d’agir. Jeux et quizz pour trouver des solutions pour demain.

Plus d’infos sur la Fresque du Climat.

Dans le cadre de Biblis en Folie, les journées nationales dédiées aux bibliothèquesTout public

Médiathèque du Sablon 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

This workshop is designed to help you understand the scope and complexity of climate change issues, so that you can take ownership of them and take action. Games and quizzes to find solutions for tomorrow.

Find out more about the Climate Fresco.

As part of Biblis en Folie, the national days dedicated to libraries

German :

Dieser Workshop ermöglicht es jedem, die Funktionsweise, das Ausmaß und die Komplexität der mit dem Klimawandel verbundenen Herausforderungen zu verstehen, um sich diese anzueignen und zu handeln. Spiele und Quiz, um Lösungen für morgen zu finden.

Weitere Informationen über das Fresko des Klimas.

Im Rahmen von Biblis en Folie, den nationalen Tagen, die den Bibliotheken gewidmet sind

Italiano :

Questo workshop vi aiuterà a capire come funzionano i cambiamenti climatici e la portata e la complessità dei problemi coinvolti, in modo che possiate farvene carico e agire. Giochi e quiz per trovare soluzioni per il domani.

Per saperne di più sul Climate Fresco.

Nell’ambito di Biblis en Folie, le giornate nazionali dedicate alle biblioteche

Espanol :

Este taller te ayudará a entender cómo funciona el cambio climático y la magnitud y complejidad de los problemas que plantea, para que puedas asumirlos y pasar a la acción. Juegos y pruebas para encontrar soluciones para el mañana.

Más información sobre el Fresco del Clima.

En el marco de Biblis en Folie, las jornadas nacionales dedicadas a las bibliotecas

